X'ten nefret ve istismar paylaşımlarını artıracak hareket

11 Ocak 2024 12:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 13:16

Sosyal medya ağı X'teki (Twitter) işten çıkarmalara ilişkin son raporlar, Avustralya internet güvenliği ofisine yapılan açıklamalarla ortaya çıktı. Söz konusu rapor, Ekim 2022'de Musk tarafından satın alınmasından bu yana platformun çevrim içi güvenlik süreçleri hakkındaki ilk spesifik ayrıntıları sunuyor.

X Corp, komisyon üyesine yaptığı açıklamada, küresel güven ve güvenlik personelini üçte bir oranında azalttığını ve daha önce yasaklanan hesapları yeniden aktif ettikten sonra ek incelemeye tabi tutmadığını itiraf etti.

eSafety komiseri Julie Inman Grant, sayıyı "şaşırtıcı" olarak tanımladı. Guardian Avustralya'ya verdiği röportajda, "Mükemmel bir fırtına oluşturuyorsunuz; savunmalarınızı azaltıyorsunuz, tekrarlanan istismar geçmişi olan eski kullanıcıları geri getiriyorsunuz ve zararı düzeltmek için herhangi bir hafifletici faktör kullanmıyorsunuz. Bu, çevrim içi düzenleyici olarak bizi açıkça endişelendiriyor." dedi.

X, YASAL DÜZENLEMEYİ DE ÇİĞNEDİ

Çevrim içi Güvenlik Yasası kapsamında, X'in kendi platformunda çevrim içi nefretle nasıl mücadele ettiğini açıklaması istenmişti. X'in açıklaması da bunun ardından geldi.

İlgili yasa, eSafety'nin çevrim içi platformları bu tür taleplere cevap vermeye zorlamasına imkan tanıyor; düzenleyici kurum, X'in ilk tepkilerinin yasal bildirime uymadığını değerlendirdi ve daha fazla bilgi almak için daha fazla düzenleyici süreç başlattı.

Musk, 28 Ekim 2022 günü Twitter'ı devraldıktan kısa süre sonra binlerce çalışanı kovdu. Bu da platformdaki içerik denetimiyle ilgili endişelere yol açtı.

Inman Grant, eSafety ofisinin bu tarihten kısa bir süre sonra "çevrim içi nefret ve istismar raporlarında ani bir artış" gördüğünü söyledi.

X'TEKİ PAYLAŞIMLARI KİM KORUYOR?

eSafety'e cevap olarak X, güven ve güvenlik birimlerinde çalışan mühendis sayısının, Musk'ın şirketi satın aldığı Ekim 2022'de 279 iken, Mayıs 2023'te 55'e düştüğünü açıkladı.

Aynı dönemde dünya genelinde güven ve güvenlik personelinin toplam sayısı ise yüzde 30 azalarak 4 bin 62'den 2 bin 849'a düştü. Avustralya Pasifik bölgesinde güven ve emniyet personeli yüzde 45 azalarak, 111'den 61'e düştü.

eSafety verilerine göre, tam zamanlı ve sözleşmeli personelden oluşan küresel içerik moderatörlerinin sayısı Ekim 2022'de 2 bin 720'den (107'si tam zamanlı) Mayıs 2023'te 2 bin 356'ya (27'si tam zamanlı) düştü.

X, KULLANICILARA GERİ DÖNÜŞ YAPMAKTA GECİKİYOR

Ayrıca X'in verileri, şirketin nefret içerikli paylaşımlara ilişkin kullanıcı raporlarına cevap vermesi için gereken ortalama bekleme süresinin Ekim 2022'den bu yana arttığını gösteriyor.

Musk'ın sosyal medya devini satın almasının ardından X, önceden yasaklanmış çok sayıda hesabı yeniden aktif etti. Şirket, nefret söylemleri ihlalleri nedeniyle askıya alınan 194 hesap da dahil olmak üzere, daha önce yasaklanan 6 bin 103 hesabı yeniden aktif ettiğini açıkladı.

eSafety'ye göre bu sayının büyük bir kısmını Avustralya'daki hesaplar oluşturuyor.

Raporda "X Corp, Twitter'ın aktif edilen hesapları ek incelemeye tabi tutmadığı yönünde cevap verdi" ifadesi kullanıldı.