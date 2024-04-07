Antalya'da bir gencin hayatına mal olana kazada çarpıcı iddia! "Sürücüler yarış yapıyordu"

Antalya’da 19 yaşındaki Osman Alp Kavak, motosiklet kullandığı esnada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çocuklarını kaybeden acılı ailenin avukatı, kazanın otomobil sürücüleri yarış halindenken meydana geldiğini iddia etti.

Antalya’da 19 yaşında bir gencin canına mal olan kazayla ilgili yeni bir iddia gündemi sarstı.

Bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Osman Alp Kavak’ın aile avukatı, kazaya yönelik sarsıcı bir detaya işaret etti.

İddiaya göre kaza, otomobil sürücüleri yarış halindeyken meydana geldi.

ACILI AİLE KAZANIN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Kazanın otomobil sürücülerinin yarış yaparken meydana geldiğini iddia eden acılı aile, kazanın yaşandığı noktada basın açıklaması yaparak, Kavak'a otomobili ile çarpan tutuklu gencin otomobil sürücüsü arkadaşının kazayla olan bağlantısının araştırılmasını istedi.

“BEN HER GÜN ÖLÜYORUM, O RAHAT GEZEBİLİYOR”

Anne Zehra Tok, " 19 yaşındaki çocuğumu tek öldürmediler, bir tek o değil bu kadar kişiyi toprağa verdiler. Benim oğlum toprağın altında, ben her gün ölüyorum ama o her gün rahat gezebiliyor. Dışarıda olan kişinin de tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

KAZANIN YARIŞ YAPARKEN MEYDANA GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yaşanılanların ardından kaza dosyasını inceleyen aile ve avukatı kazanın otomobil sürücülerinin yarış yaparken meydana geldiğini iddia ederek, tutuklu Yusuf Şahin Yüksel arkadaşı ve otomobil sürücüsü R.A.’nın da kazayla olan bağlantısının araştırılması için mahkemeye başvurdu.

ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Başvurunun ardından şüpheli şahsın ifade verdiği öğrenildi.

Aile ise bugün kazanın yaşandığı noktaya gelerek yaşananlara dikkat çekti.

“ADALET İSTİYORUZ”

Ellerinde “Adalet istiyoruz” dövizleri taşıyan anne ve yakınları diğer sürücünün de tutuklanmasını istedi.

Aileye kentte yaşayan motosiklet sürücüleri de motosikletleri ile olay yerinden dikkat çekerek destek verdi.

NE OLMUŞTU?

14 Aralık günü saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Asayiş kavşağı istikametinde, Yusuf Şahin Yüksel kontrolünde bulunan 07 BCV 296 plakalı otomobil, kendisiyle aynı istikamette önünde seyreden Osman Alp Kavak (19) kontrolündeki 07 MGP 74 plakalı motosiklete çarptı.

Otomobil çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek trafikte seyreden birden fazla araca çarparak durabildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp Kavak'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün saygısızca araç kullanmak, 3 adet hız ihlali, abart egzoz olmak üzere toplam 6 adet ceza kaydının olduğu ifade edildi. Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan Yusuf Şahin Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.