DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partililer, belediye binasına taşlarla saldırdı. Grup, kendilerini ikaz eden güvenlik güçlerini de hedef aldı. Valilik, polisin kalabalığa "usule uygun şekilde" müdahale ettiğini ve 14 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde DEM Partililer, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarını protesto etmek amacıyla ilçede basın açıklaması yaptı. Kalabalık grup daha sonra Yeniden Refah Partisi üyelerinin İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) önünde toplandı. Ardından ortalık karıştı.
ELLERİNE NE GEÇİRSELER FIRLATTILAR
Valilikten yapılan açıklamada "Göstericiler, Muş kara yolunu çöp konteynerleriyle kapatıp ateşe verdi. Ardından kaymakamlık ve belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Burada belediye binasının camlarını kırıp görevli polislere taş, sopa ve çeşitli cisimlerle saldırdılar" denildi.
5 POLİS YARALANDI
Bütün uyarılara rağmen kalabalığın dağılmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı. Polis usule uygun şekilde müdahale etti, yol trafiğe açıldı. Kamu malına zarar vermek, görevli memura mukavemet etmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 kişi gözaltına alındı. Güroymak İlçe Emniyet Müdürümüz dahil 5 personelimiz hafif yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı