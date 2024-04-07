DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Nisan 2024 02:59 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 04:29 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partililer, belediye binasına taşlarla saldırdı. Grup, kendilerini ikaz eden güvenlik güçlerini de hedef aldı. Valilik, polisin kalabalığa "usule uygun şekilde" müdahale ettiğini ve 14 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.