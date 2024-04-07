Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti

DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partililer, belediye binasına taşlarla saldırdı. Grup, kendilerini ikaz eden güvenlik güçlerini de hedef aldı. Valilik, polisin kalabalığa "usule uygun şekilde" müdahale ettiğini ve 14 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde DEM Partililer, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarını protesto etmek amacıyla ilçede basın açıklaması yaptı. Kalabalık grup daha sonra Yeniden Refah Partisi üyelerinin İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) önünde toplandı. Ardından ortalık karıştı.

ELLERİNE NE GEÇİRSELER FIRLATTILAR

Valilikten yapılan açıklamada "Göstericiler, Muş kara yolunu çöp konteynerleriyle kapatıp ateşe verdi. Ardından kaymakamlık ve belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Burada belediye binasının camlarını kırıp görevli polislere taş, sopa ve çeşitli cisimlerle saldırdılar" denildi.

5 POLİS YARALANDI

Bütün uyarılara rağmen kalabalığın dağılmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı. Polis usule uygun şekilde müdahale etti, yol trafiğe açıldı. Kamu malına zarar vermek, görevli memura mukavemet etmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 kişi gözaltına alındı. Güroymak İlçe Emniyet Müdürümüz dahil 5 personelimiz hafif yaralandı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İspanya Kral Kupası'nın sahibi belli oldu! 40 yıl sonra yine şampiyonlarBaltık Denizi'nde sıcak saatler! Alman savaş uçakları, Rus uçağıyla karşı karşıya geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar... - GündemEmekliye promosyon tuzağı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadıBursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı! - GündemBir şaka yaptı, hayatı karardı! Şimdi ölümün pençesinde...Türkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi - GündemTürkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldiTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması - GündemTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşmasıAK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası! Eski başkan sert tepki gösterdi - GündemSancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası!
Sonraki Haber Yükleniyor...