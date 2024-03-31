DEM Partililerden Şırnak'ta oy kullanmaya giden askerlere hakaret! Ekipler gerekeni yaptı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta DEM Partililer, oy kullanmaya giden askerlere sözlü saldırıda bulundu. Askerlerin oy kullanmasına tepki gösteren DEM Partililer, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Türkiye bugün yerel seçimler için sandık başına gitti. 81 ilde oy kullanma işlemleri devam ederken, Şırnak'ta askerlerin oy kullanması DEM Partilileri rahatsız etti.
ASKERLERE HAKARET ETTİLER
DEM Partililer, oy kullanmak için bir okula giden askerlere sözlü saldırıda bulundu. Askerlere hakaretler savuran DEM Partililer, bölgede tansiyonu yükseltti.
GÖZALTINA ALINDILAR
DEM Partililerin hazımsızlığı sonrası ekipler hemen harekete geçti. Bölgeye giderek duruma el atan ekipler, taşkınlık çıkaranları gözaltına aldı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi