Bagaja saklayıp sınırdan geçirmeye çalıştılar: Kaçakçılara 170 bin liralık 'kuğu' cezası

Edirne'de bir otomobilin bagajında 6 yabani kuğu bulundu. Şüphelilere 170 bin lira para cezası verilirken kuğular, doğal yaşam alanları olan Gala Gölü Milli Parkı'na salındı.

Kaçakçılar bu kez sınırdan kuğu geçirirken yakayı ele verdi. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ile hayvanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, İpsala'daki denetimleri esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

6 KUĞU BAGAJDA BULUNDU

Otomobilin bagajında yapılan aramada 6 yabani kuğu bulundu. Şüpheliler H.U, O.E. ve O. B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

170 BİN LİRA PARA CEZASI

Edine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilere 170 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yabani kuğular, doğal yaşam alanları olan Gala Gölü Milli Parkı'na salındı.