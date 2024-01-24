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    Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetim

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, işletmelerde kullanılan kızartma yağlarına yönelik 81 ilde 10 gün sürecek denetimlerin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Denetimlerin devam edeceği mesajını veren Yumaklı, vatandaşlara ise çağrı yaptı.

    Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetim
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle ‘fast food’ tarzı hızlı gıda üreterek tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartma yağlarına yönelik 81 ilde 10 gün sürecek denetimlerin bugün itibarıyla başladığını belirtti.

    Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetim

    3 HUSUSA DİKKAT EDİLECEK

    Yumaklı, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve tüketmesinin başlıca görevleri arasında olduğunu vurgulayarak, bunun için rutinin yanında sektörel olarak gıda denetimleri yaptıklarını ifade etti. Bakan Yumaklı, tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmak ve güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmak gayreti içerisinde çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizde özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartmada kullanılmakta olan yağlara ilişkin denetimlere bu dönemde ağırlık vermekteyiz. Bakanlığımızca rutin olarak yıl boyunca yapılan risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla 10 gün boyunca toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler bugün itibarıyla başlatmıştır. 81 ilde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplu tüketim yerlerinde 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar."

    Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetim

    'DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK'

    Tüketicilerin sağlığının, menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacıyla güvenilir olmayan gıdayı arz edenlere göz açtırılmayarak gerekli yaptırımların uygulanacağını belirten Yumaklı, kızartmada kullanılmakta olan yağları kullanan toplu tüketim yerlerine ilişkin denetimlerin sadece bu dönem boyunca sınırlı kalmayacağını ve bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.

    Bakan Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını kaydederek, “Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda hattını aramaktan çekinmesinler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir Ayrıca hem işletmelerimize hem de vatandaşlarımıza atık yağların çevreye vereceği zararı düşünerek, bunların geri dönüşümünü sağlamları konusunda hatırlatmada da bulunmak istiyorum” dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Güncel > Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetim
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