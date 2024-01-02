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    Beylikdüzü'nde suç örgütü operasyonu! Evde kalaşnikof ele geçirildi

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç örgütüne mensup bazı şüphelilerce "6136 sayılı Ateşli Silah Bulundurma Kanunu'na" muhalefet edildiğine yönelik çalışma başlattı.

     

    Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda 28 Aralık'ta Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu tüfek, 3 şarjör, 2 çelik yelek, 24 uzun namlulu tüfek mermisi, 35 tabanca mermisi ve 59 gram uyuşturucu ele geçirildi.

    Adreste bulunan S.Ö, E.E, S.Ö, S.T. ile E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ö. ve E.E'nin "hırsızlık", diğer şüphelilerin "uyuşturucu kullanma ve imal etme", "yağma ve gasp", "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama", "yankesicilik" ile "kapkaç" suçlarından haklarında aranma kayıtları olduğu belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, S.Ö. ve S.T, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Ö. ve E.S, adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
    BeylikdüzüIstanbulOperasyon
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