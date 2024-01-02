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    Antalya merkezli 3 ilde operasyon! 'Şahinler' suç örgütü çökertildi

    Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi, örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da aralarında yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

    Antalya merkezli 3 ilde operasyon! &#039;Şahinler&#039; suç örgütü çökertildi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da aralarında yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AntalyaŞahinler
    Haberler > Gündem > Antalya merkezli 3 ilde operasyon! 'Şahinler' suç örgütü çökertildi
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