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Antalya merkezli 3 ilde operasyon! 'Şahinler' suç örgütü çökertildi
Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi, örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da aralarında yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da aralarında yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi