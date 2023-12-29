81 ile eş zamanlı Çengel-5 operasyonu, 187 ton kaçak alkol ele geçirildi

29 Aralık 2023 08:23 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 09:26

2024'e sayılı günler kala ülke genelinde sahte alkol operasyonu gerçekleştirildi. Çengel-5 operasyonunda 187 ton sahte alkol ele geçirilirken, 220 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5” Operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda; 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, bin 300 boş şişe ve 7 bin 700 bandrole, 2 bin 100 alkol aroması ve 8 bin etikete el konuldu. 12 kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiği.