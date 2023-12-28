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    Ali Yerlikaya duyurdu! Fergio House operasyonunda 19 kişi yakalandı

    Bakan Yerlikaya sosyal medyadan müstehcen görüntüler paylaşan 19 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Ali Yerlikaya duyurdu! Fergio House operasyonunda 19 kişi yakalandı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "Kafes-26" operasyonunda bir sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacaklarını vurguladı.

    "HALKIN HUZURUNU KAÇIRANLARI ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

    Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'daki 15 adrese eş zamanlı "Kafes-26" operasyonu düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "Operasyon kapsamında, Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin sahte 100 dolarlık banknota el konuldu."

    Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ali YerlikayaOperasyon
    Haberler > Gündem > Ali Yerlikaya duyurdu! Fergio House operasyonunda 19 kişi yakalandı
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