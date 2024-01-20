Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bir Seçil Erzan vakası daha! 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Çankırı’da ‘ponzi’ yöntemini kullanarak 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 5 kişi, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

    Bir Seçil Erzan vakası daha! 100 milyon TL&#039;lik vurgun yaptılar
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çankırı’da yaklaşık 1 buçuk yıllık süre zarfında vatandaşları yüksek kar vaadi ile dolandırmaya yönelik saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan E.T.Ç., N.Ö. .YÇ., Y.Ç. ve S.A. isimli şahıslar, çok sayıda vatandaşı ağına düşürdü. Seçil Erzan davasında gündeme gelen ‘ponzi’ yöntemini kullanan şahıslar, birlikte hareket ederek sisteme üye girişi yaptı. 100 milyon TL civarında vatandaşları maddi kayba uğrattıkları değerlendirilen şahısların Çankırı’da 8 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

    5 KİŞİ GÖZALTINDA 

    Sisteme dahil olan ve kar vaadiyle yatırdıkları paraları alamayan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde vatandaşları sisteme dahil ederek dolandıran şahısların E.T.Ç., N.Ö., Y.Ç., Y.Ç. ve S.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yapının Çankırı’daki organizatörlüğünü E.T.Ç., Y.Ç. ve N.Ö. isimli şahısların yaptığı belirlendi.

    SAHTE KRİPTO PARALAR ELE GEÇİRİLDİ 

    Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru olabilecek doküman ve dijital materyallere dekontlar, sahte madeni kripto para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesine sevk edildi. Y.Ç., E.T.Ç. ve Y.Ç. yurt dışı yasağı ve imza şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ve N.Ö. ise serbest bırakıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Seçil Erzan
    Haberler > Güncel > Bir Seçil Erzan vakası daha! 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İşten çıkarılınca marketin cips standını devirip kaçtı - Güncelİlginç olayın nedeni sonradan ortaya çıktıSivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan ilk uyarı: Er ya da geç olacak - GüncelSivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan ilk uyarıSahte internet sitesi kullanılan kapora dolandırıcılığında 5 tutuklama - GüncelKapora dolandırıcılığında 5 tutuklamaİstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu! - Güncelİstanbul'da korkutan alevler: Gecekonduyu yuttu!Bursa'da nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semender tesadüfen kurtarıldı - GüncelBir nesli kurtaran tesadüfEylem hazırlığındaki DEAŞ istihbarat elemanı yakalandı - GüncelEylem hazırlığındaki DEAŞ istihbarat elemanı yakalandıFabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi - GüncelFabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdiSütlü Toblerone hakkında toplatma kararı - GüncelSütlü Toblerone hakkında toplatma kararıGökçeada feribot seferlerine olumsuz hava engeli - GüncelGökçeada feribot seferlerine olumsuz hava engeliInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi - GüncelInterpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...