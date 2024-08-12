Çanakkale'de eğitim uçağı sert iniş yaptı! 2 pilot yaralandı

Düzenleyen: Sezer Doğru 12 Ağustos 2024 15:31 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 15:37 - Güncelleme:

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Balıkesir Havalimanı'ndan kalkan iki kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası yaptı. Uçak Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğretmen pilot hafif yaralandı.