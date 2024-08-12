Çanakkale'de eğitim uçağı sert iniş yaptı! 2 pilot yaralandı
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Balıkesir Havalimanı'ndan kalkan iki kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası yaptı. Uçak Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğretmen pilot hafif yaralandı.
Balıkesir Havalimanı'ndan kalkan iki kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası yaparak sert iniş yaptı. Kaza sonrası 2 pilot yaralandı.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.
Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.
Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.