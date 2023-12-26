Ferrari, Bentley, Porsche, Audi... Lüks çete araçları artık devriye atacak

26 Aralık 2023 09:09 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 09:31

İstanbul'da son zamanlarda yakın markaja alınan suç örgütleri düzenlenen operasyonlarla çökertilmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini bildirdi.

'ARTIK POLİSİN EMRİNDE OLACAKLAR'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti.

Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

MARKALARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerdeki araçların ise Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi marka olduğu görüldü.