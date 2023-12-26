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    Ferrari, Bentley, Porsche, Audi... Lüks çete araçları artık devriye atacak

    Son zamanlarda suç örgütlerine yönelik düzenlenen art arda operasyonlar dikkat çekerken, operasyonlarda ele geçirilen lüks araçlar ise İstanbul Emniyeti'ne verildi. Görüntülerdeki araçların Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi marka olduğu görüldü.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'da son zamanlarda yakın markaja alınan suç örgütleri düzenlenen operasyonlarla çökertilmeye devam ediyor. 

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini bildirdi.

    Ferrari, Bentley, Porsche, Audi... Lüks çete araçları artık devriye atacak

    'ARTIK POLİSİN EMRİNDE OLACAKLAR'

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti.

    Ferrari, Bentley, Porsche, Audi... Lüks çete araçları artık devriye atacak

    Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

    MARKALARI DİKKAT ÇEKTİ

    Görüntülerdeki araçların ise Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi marka olduğu görüldü.

    Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ali YerlikayaOperasyon
    Haberler > Güncel > Ferrari, Bentley, Porsche, Audi... Lüks çete araçları artık devriye atacak
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