Çetelere geçit yok: KAFES-33 operasyonunda Ahmet Söylemez çetesi çökertildi

Türkiye'deki 'çeteleşmeye' yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında KAFES-33 operasyonuyla çete lideri Ahmet Söylemez'in organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Son zamanlarda sokaklarda büyük bir güvenlik tehdidine neden olan çetelere göz açtırılmıyor. Çetelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken pek çok suç örgütü 'kafesleniyor'.

Sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin sık sık bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iş insanlarını tehdit eden, iş yerlerine baskı kuran ve para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına silahlı saldırı gerçekleştiren Söylemez çetesine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

KAFES-33 operasyonuna ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi." ifadelerini kaydetti.

Yerlikaya paylaşımında şunları yazdı:

İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

ELEBAŞI ÖRGÜTÜYLE YAKALANDI

Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün;

İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.