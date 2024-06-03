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CHP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyareti öncesinde kritik toplandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;de Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın iadeiziyareti öncesinde kritik toplandı

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iadeiziyaret yapacağı CHP'de MYK toplantısı yapıldı. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ele alındı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı saat 12.40'ta başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GELİŞİ KONUŞULDU

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyarete ilişkin konu başlıkları, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları değerlendirilecek.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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