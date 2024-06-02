Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti kampının ardından Kızılcahamam'da açıklamalarda bulunuyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Filistin'i resmen tanıyan İspanya'yı ziyaret edeceği tarihi duyurdu. Siyasette yumuşama dönemini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol ve yöntemlerimiz farklı olsa da muhalefetin de aynı duygularda olduğuna inanıyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Filistin davası ve Gazze'deki katliam her zamanki gibi kampımızda gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı 76 yıldır zulme maruz kalıyor, toprakları gasbediliyor. Varsın birileri Filistin direnişine çamur atacak kadar vicdanını kaybetsin. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl kahramanca mücadele verdiğini görüyoruz. Hamas sadece Filistin topraklarını savunmuyor, aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor.

Bölgemizi ve dünyayı felakete yönelten bu Netanyahu denen hayduda artık dur denilmelidir. Gazze'de test edilen kardeşlik hukukumuzdur. İnsana dair tüm değerler samimiyet testinden geçmekte. Ya kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz ya ad masum yavruların ölümü ile kalbimiz bize daha ağır gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSPANYA'YI ZİYARET EDECEK

İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyoruz. Hamas ve Filistin hükümeti ile yakın ilişkiler içindeyiz. Bağımsız Filistin devletini tanıyanların sayısı 147 ülkeye çıktı. Bu sayının çoğalması İsrail'in işgal politikalarını verilecek en iyi cevaptır.

Bayramdan önce İspanya'yı ziyaret edeceğiz. Soykırım şebekesinin durdurulması ve hukuka hesap vermesi için yapılması geren ne varsa onu yapıyoruz.

AK Parti kuruluşundan itibaren reformcu ruhunu hiç kaybetmedi. Bundan 23 yıl önce yola revan olurken, karanlığa kapalı olacağımızın sözünü verdik. Ülkemizin ve milletimizin yolunu aydınlatmayı başardık. Vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Darbecilerin karanlığından biz kurtardık, korkulara, paranoyalara son verdik. Hemen her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını biz yaşattık. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ancak yeterli bulmuyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir ve asla olmayacaktır. Yönümüz de yüzümüz de aydınlığa, demokrasiye ve özgürlüğe dönüktür. Yeni ve sivil anayasanın da bunun öncüsü olacağını düşünüyoruz. Yeni anayasasına karşı siyasi bilek güreşini doğru bulmuyorum. Masaya oturalım üzerinde konuşalım.

SİYASETTE 'YENİ DÖNEM' MESAJI

Siyaseti iktidar ile muhalefet arasında kayıkçı kavgasına dönüştürmenin kimseye faydası dokunmaz. Dünyanın köklü bir değişim içine girdiği, savaşların yaşandığı, insanlığın çıkış yolu aradığı, Türkiye'nin önüne fırsat pencerelerinin açıldığı dönemde yeni tartışmaları doğru bulmuyoruz.

15 Temmuz gecesi şehit kanlarıyla harcı karılan bu ittifak yolluna güçlenerek devam edecektir. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı. Bu hayalin dünyanın dört bir yanında ismi telaffuz edildiğinde mazlumlarının gözlerin için parladığı bir Türkiye'dir.

Yol ve yöntemlerimiz farklı olsa da muhalefetin de aynı duygularda olduğuna inanıyorum. Yumuşama dönemi ile siyasi partiler arasındaki kesişim alanının daha da büyümesini son derece kıymetli buluyorum. Son 1 yılda üst üste yaşadığımız seçimler nedeniyle milletimiz biraz yoruldu. Siyasette bundan etkilendi. Seçimsiz süreyi en etkin en verimli bir şekilde değerlendirmemiz lazım. ekonomi, enerji anlamında ülkemiz için politikalar paylaşıldı. 2024 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla birlikte ekonomi programına olan güvenimiz perçinlendi. Tek haneli enflasyon rakamlarını yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, yine başaracağız. Turizmde 60 milyar dolar ile rekor kırmak istiyoruz.

Ayrıntılar gelecek...