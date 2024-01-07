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    Cinayetten cezaevine girdi, tahliye edildikten 8 ay sonra eşini öldürdü

    Mersin'de M. Biçer isimli erkek, evli olduğu Serap Biçer'i katletti. Cinayeti işledikten sonra torununu da alıp kaçan zanlının daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü, 8 ay önce de tahliye olduğu öğrenildi.

    Cinayetten cezaevine girdi, tahliye edildikten 8 ay sonra eşini öldürdü
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde M. Biçer isimli erkek evli olduğu Serap Biçer'i katletti. Zanlı o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torununu da alıp kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler Serap Biçer'in cansız bedenini buldu. İncelemelerin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

    8 AY ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

    Öte yandan zanlının daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü, 20 yıldan fazla cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce tahliye edildiği öğrenildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kadın CinayetiMersin
    Haberler > Güncel > Cinayetten cezaevine girdi, tahliye edildikten 8 ay sonra eşini öldürdü
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