Cinayetten cezaevine girdi, tahliye edildikten 8 ay sonra eşini öldürdü

7 Ocak 2024 17:27 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:35

Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde M. Biçer isimli erkek evli olduğu Serap Biçer'i katletti. Zanlı o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torununu da alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler Serap Biçer'in cansız bedenini buldu. İncelemelerin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

8 AY ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Öte yandan zanlının daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü, 20 yıldan fazla cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce tahliye edildiği öğrenildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.