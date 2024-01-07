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Cinayetten cezaevine girdi, tahliye edildikten 8 ay sonra eşini öldürdü
Mersin'de M. Biçer isimli erkek, evli olduğu Serap Biçer'i katletti. Cinayeti işledikten sonra torununu da alıp kaçan zanlının daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü, 8 ay önce de tahliye olduğu öğrenildi.
Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde M. Biçer isimli erkek evli olduğu Serap Biçer'i katletti. Zanlı o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torununu da alıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler Serap Biçer'in cansız bedenini buldu. İncelemelerin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
8 AY ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ
Öte yandan zanlının daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü, 20 yıldan fazla cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce tahliye edildiği öğrenildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı