- Güncelleme Tarihi:
Denizli'de acı olay: İşçi elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Eda Narin
Denizli Acıpayam'da bir işçi krom madenine elektrik çekmek isterken elektrik direğinden düştü. İşçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde Nevzat Çiftçi adlı işçi, bölgede bulunan krom madenine elektrik hattı çekmek için çalıştığı esnada elektrik direğinden düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Yapılan otopsinin ardından Nevzat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.