Depremin yıktığı Hatay'da son bir haftada 3 konteyner yangını

17 Ocak 2024 09:26 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 09:33

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem 11 ili etkiledi. En ağır yıkımın yaşandığı Hatay'da ise on binlerce bina yıkıldı, çok sayıda insan hayatını kaybetti. Hayatın artık konteynerlerde sürdüğü kentte son zamanlarda peş peşe çıkan yangınlar dikkat çekti.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi’nde yer alan konteyner kentte yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan alevler çevreye sıçramadan söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale geldi.

İKİ GÜN ÖNCE DE AYNI MANZARA

İki gün önce de Antakya'da benzer bir olay yaşandı. Alevlere teslim olan konteyner küle döndü.

İŞÇİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Geçen 12 Ocak'ta da Defne ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi.



