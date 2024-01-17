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    Depremin yıktığı Hatay'da son bir haftada 3 konteyner yangını

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Maraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan illerden biri olan Hatay'da art arda çıkan konteyner yangınları dikkat çekti. Son bir haftadaki 3 yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. 

    Depremin yıktığı Hatay&#039;da son bir haftada 3 konteyner yangını
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem 11 ili etkiledi. En ağır yıkımın yaşandığı Hatay'da ise on binlerce bina yıkıldı, çok sayıda insan hayatını kaybetti. Hayatın artık konteynerlerde sürdüğü kentte son zamanlarda peş peşe çıkan yangınlar dikkat çekti. 

    Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi’nde yer alan konteyner kentte yangın çıktı.

    Depremin yıktığı Hatay'da son bir haftada 3 konteyner yangını

    Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan alevler çevreye sıçramadan söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale geldi. 

    İKİ GÜN ÖNCE DE AYNI MANZARA

    İki gün önce de Antakya'da benzer bir olay yaşandı. Alevlere teslim olan konteyner küle döndü. 

    Depremin yıktığı Hatay'da son bir haftada 3 konteyner yangını

    İŞÇİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Geçen 12 Ocak'ta da Defne ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

    Depremin yıktığı Hatay'da son bir haftada 3 konteyner yangını

    Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

    Depremin yıktığı Hatay'da son bir haftada 3 konteyner yangını

    Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi. 

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayKonteynerDepremYangın
    Haberler > Güncel > Depremin yıktığı Hatay'da son bir haftada 3 konteyner yangını
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