Edirne'de korkunç olay! Havlayan köpeğe taş atan 2 genç kurşuna dizildi, 1'i öldü, diğeri yaralı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edirne'de misafirliğe gittikleri evde kendilerine havlayan köpeğe taş atan 2 genç, köpeğin sahibi olan arkadaşları tarafından kurşuna dizildi. Gençlerden biri canından oldu, diğeri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayın sebebi duyanların kanını dondurdu.
KÖPEĞİNE TAŞ ATANLARI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Ş.B. (32) ve U.K’nın (40) ikamet ettiği Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak’taki 2 katlı eve giden Yakup Uygun (31) ve U.A. (22), bahçede bulunan “Cane corso” cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istedi. Köpeğe taş atılmasına kızan Ş.B. ve U.K., evde bulunan tabanca ve av tüfeği ile arkadaşlarına ateş açtı.
ARKADAŞLARDAN BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALI
Arkadaşkarı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Yakup Uygun ve U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yakup Uygun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağından yaralanan U.A.’nın tedavisi devam ediyor.
KÖPEK BARINAĞA ZANLILAR KARAKOLA GİTTİ
Olayın gerçekleştirildiği evde yakalanarak gözaltına alınan Ş.B. ve U.K. ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, köpek Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.