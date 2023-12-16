Edirne'de korkunç olay! Havlayan köpeğe taş atan 2 genç kurşuna dizildi, 1'i öldü, diğeri yaralı

16 Aralık 2023 21:27 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 21:28

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayın sebebi duyanların kanını dondurdu.

KÖPEĞİNE TAŞ ATANLARI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Ş.B. (32) ve U.K’nın (40) ikamet ettiği Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak’taki 2 katlı eve giden Yakup Uygun (31) ve U.A. (22), bahçede bulunan “Cane corso” cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istedi. Köpeğe taş atılmasına kızan Ş.B. ve U.K., evde bulunan tabanca ve av tüfeği ile arkadaşlarına ateş açtı.

ARKADAŞLARDAN BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALI

Arkadaşkarı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Yakup Uygun ve U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yakup Uygun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağından yaralanan U.A.’nın tedavisi devam ediyor.

KÖPEK BARINAĞA ZANLILAR KARAKOLA GİTTİ

Olayın gerçekleştirildiği evde yakalanarak gözaltına alınan Ş.B. ve U.K. ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, köpek Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.