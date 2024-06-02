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Emniyet personelini taşıyan araç Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emniyet personelini taşıyan araç Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda yandı
Şanlıurfa, Hilvan, Yangın, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hilvan'da yenilenen yerel seçimlerde görevli olan emniyet personelini taşıyan araç, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolun alev aldı. Midibüs kullanılmaz hale gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı. Yaralının olmadığı yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havalimanı mevkisinde meydana geldi. Hilvan’da bugün yenilenen yerel seçimlerde görevli emniyet personelini taşıyan midibüsün motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek personeli tahliye etti.

Emniyet personelini taşıyan araç Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda yandı - 1. Resim

Yaralının olmadığı yangın sonrası midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Midibüsün yanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet personelini taşıyan araç Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda yandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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