Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Hesap ödemeyen Yusufeli kaymakamının görev yeri değişti

    Artvin'de gittiği restoranda yediği yemeği beğenmediği için hesap ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'in görev yeri değişti. Meral, basına yansıyan olaydan aylar sonra, 5 aydır görev yaptığı Yusufeli'nden 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesine atandı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Artvin, Yusufeli, Kaymakam, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Geçtiğimiz aylarda Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki misafiriyle bir restorana giden ilçe kaymakamı Hacı Kerim Meral, yemek ve tatlısını yedikten sonra kasaya yönelmiş, işletme sahibine döner ve tatlıyı beğenmediğini söylemişti. Hesap ödemeden restorandan ayrılan kaymakam basında geniş yer bulmuştu.

    Kaymakam savunmasında 'Kumpas kurdular' deyip "Olay tamamen çarpıtma. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş. 'Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da 'Kaymakam Bey canınız sağ olsun' dedi. 'Onlardan hesabı alma' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı." ifadelerini kaydetmişti. 

    GÖREV YERİ OLAYDAN İKİ AY SONRA DEĞİŞTİ

    Yaşananların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, 23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.

    Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ArtvinYusufeliKaymakam
    Haberler > Güncel > Hesap ödemeyen Yusufeli kaymakamının görev yeri değişti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Asrın felaketinde 9 kişiye mezar olmuştu: Davada 'görmedik, duymadık, bilmiyoruz' savunması - GüncelDavada 'görmedik, duymadık, bilmiyoruz' savunması!Park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada - GüncelPark halindeki araçlara zarar veren şahıslar kameradaKütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında - GüncelKütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altındaİş insanı Hakan Cengiz ve eşine trafikte silahlı saldırı! Kaçan saldırganlar aranıyor - GüncelKaçan saldırganlar aranıyorBalkonda çıkan yangında her şey küle döndü sadece Türk bayrağı etkilenmedi - GüncelBalkonda çıkan yangında her şey küle döndü sadece Türk bayrağı etkilenmediİçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 25 ilde yasadışı bahis operasyonu, 1 milyar TL'yi aşan para trafiği - Güncel1 milyar TL'yi aşan para trafiğiSandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu - GüncelSandık görevlilerinin alacağı ücret belli olduİzmir'deki tekne faciasında kaybolan balıkçının son sözü 'Yüzeceğim' oldu - GüncelKayıp balıkçının son sözü ortaya çıktıTürkiye'nin Sibirya'sında hayat durdu: Araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağı tuttu - GüncelTürkiye'nin Sibirya'sında hayat durduDeprem yağmacıları iş başında! Malatya'da hasarlı binayı ikinci kez soydular - GüncelHasarlı binaları mesken tutup ne buldularsa çaldılar
    Sonraki Haber Yükleniyor...