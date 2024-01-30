Hesap ödemeyen Yusufeli kaymakamının görev yeri değişti

Artvin'de gittiği restoranda yediği yemeği beğenmediği için hesap ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'in görev yeri değişti. Meral, basına yansıyan olaydan aylar sonra, 5 aydır görev yaptığı Yusufeli'nden 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesine atandı.

Geçtiğimiz aylarda Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki misafiriyle bir restorana giden ilçe kaymakamı Hacı Kerim Meral, yemek ve tatlısını yedikten sonra kasaya yönelmiş, işletme sahibine döner ve tatlıyı beğenmediğini söylemişti. Hesap ödemeden restorandan ayrılan kaymakam basında geniş yer bulmuştu.

Kaymakam savunmasında 'Kumpas kurdular' deyip "Olay tamamen çarpıtma. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş. 'Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da 'Kaymakam Bey canınız sağ olsun' dedi. 'Onlardan hesabı alma' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı." ifadelerini kaydetmişti.

GÖREV YERİ OLAYDAN İKİ AY SONRA DEĞİŞTİ

Yaşananların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, 23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.

Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.