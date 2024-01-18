- Güncelleme Tarihi:
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Eda Narin
Ataşehir'de bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye eri elinden yaralandı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde ofis olarak kullanılan ve işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.
İTFAİYE ERİ YARALANDI
Bir itfaiye eri yangına müdahale ederken elinden yaralandı. Soğutma çalışmaları sırasında işçiler arasında çıkan kavga ise polislerce yatıştırıldı.