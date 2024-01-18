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    • - Güncelleme Tarihi:

    İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ataşehir'de bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye eri elinden yaralandı.

    İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde ofis olarak kullanılan ve işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

    İTFAİYE ERİ YARALANDI

    Bir itfaiye eri yangına müdahale ederken elinden yaralandı. Soğutma çalışmaları sırasında işçiler arasında çıkan kavga ise polislerce yatıştırıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    YangınAtaşehir
    Haberler > Güncel > İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın
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