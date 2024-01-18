İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın

18 Ocak 2024 15:22 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 15:25

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde ofis olarak kullanılan ve işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Bir itfaiye eri yangına müdahale ederken elinden yaralandı. Soğutma çalışmaları sırasında işçiler arasında çıkan kavga ise polislerce yatıştırıldı.