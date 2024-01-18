Deprem sonrası 449 yangın çıkmış! Depremzede Hatay'a çadır ve konteyner yangını uyarısı

18 Ocak 2024 09:29 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 09:45

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçti. Depremlerde en büyük hasarı alan Hatay ise halen yaralarını sarmaya çalışıyor. Hatay’da depremin ardından kurulan ve afetzede vatandaşlara yuva olan çadır ve konteynerlerde 449 yangın gerçekleşti. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce de evleri yıkılan ve konteynerlerde kalan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Gövce, konteynerlerde kullanılan elektrik tesisatı ürünlerinin kaliteli olmasına dikkat çekerek tesisatın uzman kişiler tarafından döşenmesi gerektiğini vurguladı. Konteynerlerde uzun süreli elektrikli ısıtıcı ve klima kullanımın elektrik tesisatında kopmalara neden olduğunu belirten Gövce, bununla birlikte elektrik tesisatı kaynaklı yangınların meydana geldiğini söyledi.

DEPREMDEN SONRA ÇADIR VE KONTEYNERLERDE 449 YANGIN ÇIKTI

Yangın çalışma grubunun deprem sonrası 211 çadır ve 238 konteyner yangınına müdahale ettiğini belirten İtfaiye Daire Başkanı Gövce, “Yangınların daha çok elektrik tesisatından kaynaklı olduğu bu kapsamda vatandaşlarımızın biraz daha bilinçli olması gerektiğini söylemek isterim. Bunların dışında oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili ilk müdahalenin olması babında konteyner kentlerde yangına müdahale ve tahliye eğitimleri de gerçekleştirdik. 178 konteyner kentimizin çoğunda yangına müdahale ve tahliye eğitimleri verildi” dedi.

YANGINLARIN SEBEBİ ELEKTRİK TESİSATI

Konteynerlerde elektrik tesisatının uzman kişiler tarafından döşenmesi gerektiğine dikkat çeken Gövce, “Bireysel kurulan konteyner ve prefabrik yapılarda çıkan yangınların çoğu elektrik tesisatından ötürü çıktı. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan ricamız ferdi olarak yaptırılan bu yapıların işinin uzmanı kişiler tarafından yaptırılarak eğer varsa ilgili mevzuat ve standartlara uyulması oldukça önem arz etmekte. Aksi takdirde içeride kullanılan elektrik yükünün kaldıramayacağı gelişigüzel planlanan tesisatlardan ötürü yangınlara maruz kalınmaktadır. Özellikle bireysel konteyner yapımına gidildiğinde elektrik tesisatını makul şekilde yapabilecek, mümkünse ucuz malzeme kullanılmayacak şekilde yapmaları vatandaşlarımızdan ricamızdır. Aksi takdirde çok büyük yangınlara neden olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İTFAİYEDEN UYARILAR

Bireysel konteynerlerde elektrikli ısıtıcı kullanımına dikkat çeken Gövce, yangınlarda büyük etken olduğunu vurguladı. Gövce, saatlerce yanan elektrikli ısıtıcının elektrik tesisatında kopmalara neden olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Yanıcı bir madde olan konteyner malzemesinin hızlıca tutuşmasına neden oluyor. Bunlarla ilgili olarak da vatandaşlarımızdan biraz daha dikkatli olmalarını mümkün mertebe işin uzmanı arkadaşlardan destek almalarını rica ediyoruz. Bu kapsamda sadece elektrikli ısıtıcıyla sınırlandırmamak lazım, aynı şey klima için de geçerli. En önemli husus elektrik tesisatının mutlaka uzman bir kişi tarafından kontrol edilmesi ve bu tarz olumsuzluklara mahal verilmemesi iyi olacaktır."