İstanbul metro seferlerinde Galatasaray maçı düzenlemesi

25 Ocak 2024 13:01 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 13:04

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Karşılaşma RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek sefer yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda 18.00-19.45 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek Galatasaray-İstanbulspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.

Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır. Özel aracı ile gelmek isteyen yolcularımız aracınızı metro hatlarımıza yakın İSPARK otoparklarından birine park ederek planladığınız zamanda stadyuma ulaşım sağlayabilirsiniz."