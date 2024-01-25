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    İstanbul metro seferlerinde Galatasaray maçı düzenlemesi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-İstanbulspor maçı nedeniyle metro seferlerine ek yapıldı. İBB, ek seferlerin 7,5 dakika aralıklarla olacağını duyurdu.

    İstanbul metro seferlerinde Galatasaray maçı düzenlemesi
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Karşılaşma RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek sefer yapılacağını duyurdu.

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda 18.00-19.45 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

    Yapılan açıklamada şöyle denildi: 

    "25 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek Galatasaray-İstanbulspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.

    Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır. Özel aracı ile gelmek isteyen yolcularımız aracınızı metro hatlarımıza yakın İSPARK otoparklarından birine park ederek planladığınız zamanda stadyuma ulaşım sağlayabilirsiniz."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayMetro
    Haberler > Güncel > İstanbul metro seferlerinde Galatasaray maçı düzenlemesi
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