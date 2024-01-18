İstanbul'da feci kaza! Kağıt gibi katlandı

18 Ocak 2024 08:52 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 08:54

Feci kaza İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, D-100 kara yolu Zeytinburnu mevkisinde bakım çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait kamyonete arkadan çarptı.

YARALILAR VAR

Kazada kamyonetteki 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.