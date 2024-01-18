Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da feci kaza! Kağıt gibi katlandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul Zeytinburnu'nda, seyir halindeki araç yol bakım çalışması yapan kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin kağıt gibi katlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

    İstanbul&#039;da feci kaza! Kağıt gibi katlandı
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Feci kaza İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, D-100 kara yolu Zeytinburnu mevkisinde bakım çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait kamyonete arkadan çarptı.

    YARALILAR VAR

    Kazada kamyonetteki 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İstanbul'da feci kaza! Kağıt gibi katlandı

    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulTrafik Kazası
    Haberler > Güncel > İstanbul'da feci kaza! Kağıt gibi katlandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rize, Ordu ve Trabzon için korkutan uyarı! Deprem uzmanı üstüne basa basa uyardı: Tedbirinizi alın - GüncelRize, Ordu ve Trabzon için korkutan uyarı! Deprem uzmanı üstüne basa basa uyardı: Tedbirinizi alınKayseri'de korkutan deprem | Son depremler - GüncelKayseri'de korkutan depremTürkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete'de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacak - GüncelTürkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete'de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacakPlazanın 10'uncu katında vinç zinciri koptu: Düşen 2 işçi hayatını kaybetti - GüncelPlazanın 10'uncu katında vinç zinciri koptu: Düşen 2 işçi hayatını kaybettiEskişehir yandı, Gümüşhane dondu: İşte hava sıcaklığında 2023'ün 'en'leri - GüncelEskişehir yandı, Gümüşhane donduDeniz ulaşımına fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı seferler iptal - GüncelGökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı seferler iptalİş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti: Anne ve diğer bebek yaralı - Güncelİş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybettiTürk bilim insanlarından akıl almaz buluş! Tek bir tuşla havadaki uçağı anında düşürüyor - GüncelTürk bilim insanlarından akıl almaz buluş! Tek bir tuşla havadaki uçağı anında düşürüyorHSK, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti - GüncelHSK, Yargıtay'a 4 yeni üye seçti'Cezaevinde uyuşturucu' davası: Avukat, 'annem kullanıyor' dedi, sanık gökten düştüğünü söyledi - Güncel'Cezaevinde uyuşturucu' davasında herkes birbirini suçladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...