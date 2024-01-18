- Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da feci kaza! Kağıt gibi katlandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
İstanbul Zeytinburnu'nda, seyir halindeki araç yol bakım çalışması yapan kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin kağıt gibi katlandığı kazada 5 kişi yaralandı.
Feci kaza İstanbul Zeytinburnu'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, D-100 kara yolu Zeytinburnu mevkisinde bakım çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait kamyonete arkadan çarptı.
YARALILAR VAR
Kazada kamyonetteki 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı