21 Aralık 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 15:41

İstanbul'da son günlerde görülen yoğun sis ve pus hakkında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan önemli açıklamalar geldi.

Bu durumun kentin bazı bölgelerinde hava kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Toros, kirliliğin oluştuğu yerlerde maske takmanın faydalı olacağını ve mecbur kalınmadıkça bu yerlere gidilmemesi gerektiğini belirtti.

'DÜN İTİBARIYLA ESENYURT VE GÖZTEPE'DE...'

Prof. Dr. Toros ilk olarak, son günlerde İstanbul'da gözlenen sis ve pus hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Yüksek basınç alanları hem sis hem pus oluşumuna yol açtığı gibi hava kirliliğin artmasına da yol açıyor. Dün itibarıyla, hatta şu an itibarıyla bilhassa Esenyurt, Göztepe bölgelerinde hava kirliliğinin kısmen arttığını görüyoruz. Yüksek basınç alanında hava daha çok inici hareket yapar ve yeterince nem varsa havada asılı nem parçacıkları yani yoğuşmuş su damlacıkları bulunur. Eğer siz ölçüm yapmıyorsanız halk tarafından hava kirliliği olarak da anlaşılabilir. Ama biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gözlemlerine bakarak, büyükşehir belediyesinin gözlemlerine baktığımız zaman dünkü ve bugünkü havadaki o pusun tamamen atmosferde asılı su zerrecikleri olduğunu görüyoruz."



Prof. Dr. Hüseyin Toros

'GİTMEYİN YA DA MASKE TAKIN'

Toros, havanın kalitesinin yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi ve mor gibi renklerle ifade edildiğini ve yeşilden kahverengine doğru gittikçe kirliliğin arttığını kaydetti. Özellikle kirli hava konusunda hassasiyeti olan kişilerin bu bilgiler ışığında meteorolojik verileri çok iyi takip etmesi gerektiğini söyleyen Toros, sözlerine şöyle devam etti:

“Yüksek basınç alanı, rüzgarlı hava 1 hafta sürecek olsa birikmeye devam edecek ve bir müddet sonra kırmızı sonrası yani sağlıksızdan sonra, kötü ve tehlikeli aşamalarına geçebilir. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerini çok iyi takip etmek gerekiyor. Yüksek basınç alanları hakimse ve herhangi bir hava kirliliğine karşı risk oluşmuşsa bu gibi durumlarda mümkün mertebe dış ortam faaliyetlerini kısıtlamamız gerekiyor. Sizin hava kalitesine karşı hassasiyetiniz varsa maske onu azaltma yönünde katkı sağlayacaktır. Bize daha temiz hava soluma fırsatı verecektir.

Ama benim birinci önerim; ihtiyacınız yoksa hava kirliliğin yoğun olduğu yerlere gitmeyin. Örnek veriyorum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının web sitesine baktınız, belli bölgede hava kirliliği var. O bölgedeki işinizi erteleyebiliyorsanız erteleyin, o bölgeye gitmeyin. Ama illa gitmeniz gerekiyor, sağlık sorununuz da var ise maske o kirli havayı solumanızı bir nebze önleyecektir, daha temiz hava solumanıza yardımcı olacaktır."

Öte yandan, hava kalitesini gösteren sistem verilerine göre, 21 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Göztepe, Kağıthane ve Aksaray'ın turuncu renkte olduğu görüldü. Turuncu rengin karşılığının ise "hassas" olması sebebiyle bu bölgelerdeki vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.