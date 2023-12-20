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    Kars'ta önce patlama sonra yangın: Yaralılar var

    - Güncelleme Tarihi:
    Kars&#039;ta önce patlama sonra yangın: Yaralılar var
    Anadolu Ajansı

    Kars'ta 5 katlı binada meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlama ile üçüncü kattaki dairenin duvarları yıkıldı, yangın çıktı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, Vali Ziya Polat patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceğini söyledi.

    Kars'ta Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı üçüncü kattaki dairenin duvarları yıkıldı, yangın çıktı.Ekipler, binadakileri tahliye edip, yangını tamamen söndürdü.

    Kars'ta önce patlama sonra yangın: Yaralılar var

    1'İ AĞIR 3 YARALI

    Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Tahliye edilen bina sakinleri, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde takip etti.

    Kars'ta önce patlama sonra yangın: Yaralılar var

    DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLABİLİR

    Vali Ziya Polat, bölgeye gelip inceleme yaptıktan sonra gazetecilere, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

    Kars'ta önce patlama sonra yangın: Yaralılar var

    Ekiplerin incelemesinin sürdüğünü ifade eden Polat, "Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 1 vatandaşımızda 2. derece yanık var. Diğer iki vatandaşımızda Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanesine sevk ettiğimiz hastamızın durumuna bakacağız, belki sevk edeceğiz. Geçmiş olsun, Rabbim büyüğünden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

    Kars, Patlama
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