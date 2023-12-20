Kars'ta önce patlama sonra yangın: Yaralılar var

20 Aralık 2023 16:47 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:50

Kars'ta Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı üçüncü kattaki dairenin duvarları yıkıldı, yangın çıktı.Ekipler, binadakileri tahliye edip, yangını tamamen söndürdü.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Tahliye edilen bina sakinleri, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde takip etti.

DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLABİLİR

Vali Ziya Polat, bölgeye gelip inceleme yaptıktan sonra gazetecilere, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Ekiplerin incelemesinin sürdüğünü ifade eden Polat, "Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 1 vatandaşımızda 2. derece yanık var. Diğer iki vatandaşımızda Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanesine sevk ettiğimiz hastamızın durumuna bakacağız, belki sevk edeceğiz. Geçmiş olsun, Rabbim büyüğünden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi.