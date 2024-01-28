Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kış turizmi çileye döndü: Uludağ'da metrelerce teleferik ve telesiyej kuyruğu

    Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu etkisi yaşandı. Teleferik ve telesiyej kullanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar beklerken çok üşüdüklerini ifade etti.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Uludağ, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olanb Uldağ, yarıyıl tatili ve hafta sonunun yoğunluğunu yaşıyor. Uludağ'a alternatif ulaşım için yarım asrı aşkın süredir kullanılan teleferik istasyonu da yoğunluktan etkilendi.

    Uludağ'a gitmek isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Uludağ'a teleferik ile çıkan vatandaşlar ise yaptıkları günübirlik tatilin ardından teleferik ile aşağı inmek isteyince yeniden metrelerce kuyruk oluştu. Kış turizmi çileye döndü: Uludağ'da metrelerce teleferik ve telesiyej kuyruğu   
    Uludağ'a misafirleri ile birlikte gelen Seyit Dönmez, "Şu an dönüşü bekliyoruz. Misafirlerimiz ve özellikle çocuklar Uludağ’ı çok beğendi. Teleferik sırasını biraz bekledik o da olacak sömestr tatili. Teleferik ile Bursa manzarası zaten muhteşem" dedi. 

    Kış turizmi çileye döndü: Uludağ'da metrelerce teleferik ve telesiyej kuyruğu

    'BEKLEMEKTEN ÜŞÜDÜK'

    Telesiyejde uzun kuyrukların oluşmasından dolayı vatandaşlar soğukta üşüdüklerini belirtirken, telesiyejde ilk defa sırayla karşılaşan vatandaşlar "İlk defa böyle bir sıraya giriyorum. Beklemekten üşüdük. Normalde az sıra olurdu. İnşallah beklediğime değecek. Eğlenmek istiyorum. Uludağ’da zaten teleferiğe biniyorsun, kayıyorsun çok bir şey yapmıyorsun. O yüzden beklemeye değeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    Bunun yanı sıra pistlerde bulunan telesiyeje binmek isteyen tatilciler de metrelerce kuyruk oluşturdu.

    Kış turizmi çileye döndü: Uludağ'da metrelerce teleferik ve telesiyej kuyruğu

    BİLET FİYATLARI

    Teleferik ücretleri ise tam bilet gidiş-dönüş 230 TL olurken, öğrenci bilet gidiş-dönüş ücretinin ise 115 lira olduğu kaydedildi.

    Öte yandan Uludağ'da ilk defa kayak yapanlar ufak kazalar yaparken o anlar kamerlara yansıdı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Uludağ
    Haberler > Güncel > Kış turizmi çileye döndü: Uludağ'da metrelerce teleferik ve telesiyej kuyruğu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ankara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründü - GüncelAnkara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründüVicdan taciri kadın tomar tomar paralarla basıldı! Cüzdanını gören inanamadı - GüncelVicdan taciri kadın tomar tomar paralarla basıldı! Cüzdanını gören inanamadıDepremin dehşete düşüren yeni görüntüleri... Vatandaşlar ayakta duramadı - GüncelVatandaşlar ayakta duramadıİstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kamerada: Motokurye gibi gelip ateş açtı - Güncelİstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kameradaFaciaya ramak kala! Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı - GüncelYıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtulduÇakar lamba takan yandı: 81 ildeki denetimlerde 5 milyon TL'yi aşkın para cezası - GüncelÇakarlı araçlara ceza yağdı!32 haftalık hamile kadın, yolcu minibüsünde doğum yaptı - Güncel32 haftalık hamile kadın, yolcu minibüsünde doğum yaptıEge'de korkutan artçılar: Menderes ikinci kez sallandı - GüncelMenderes ikinci kez sallandıYüksekova'da 'beyaz' mücadele: 5 metrelik kar her şeyi yuttu - Güncel5 metrelik kar her şeyi yuttuMahkemeden manifesto niteliğinde karar: İşten atma tehdidi mobbing - Güncel'İşten atma tehdidi mobbing'
    Sonraki Haber Yükleniyor...