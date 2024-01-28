Kış turizmi çileye döndü: Uludağ'da metrelerce teleferik ve telesiyej kuyruğu

Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu etkisi yaşandı. Teleferik ve telesiyej kullanmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar beklerken çok üşüdüklerini ifade etti.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olanb Uldağ, yarıyıl tatili ve hafta sonunun yoğunluğunu yaşıyor. Uludağ'a alternatif ulaşım için yarım asrı aşkın süredir kullanılan teleferik istasyonu da yoğunluktan etkilendi.

Uludağ'a gitmek isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Uludağ'a teleferik ile çıkan vatandaşlar ise yaptıkları günübirlik tatilin ardından teleferik ile aşağı inmek isteyince yeniden metrelerce kuyruk oluştu.

Uludağ'a misafirleri ile birlikte gelen Seyit Dönmez, "Şu an dönüşü bekliyoruz. Misafirlerimiz ve özellikle çocuklar Uludağ’ı çok beğendi. Teleferik sırasını biraz bekledik o da olacak sömestr tatili. Teleferik ile Bursa manzarası zaten muhteşem" dedi.

'BEKLEMEKTEN ÜŞÜDÜK'

Telesiyejde uzun kuyrukların oluşmasından dolayı vatandaşlar soğukta üşüdüklerini belirtirken, telesiyejde ilk defa sırayla karşılaşan vatandaşlar "İlk defa böyle bir sıraya giriyorum. Beklemekten üşüdük. Normalde az sıra olurdu. İnşallah beklediğime değecek. Eğlenmek istiyorum. Uludağ’da zaten teleferiğe biniyorsun, kayıyorsun çok bir şey yapmıyorsun. O yüzden beklemeye değeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra pistlerde bulunan telesiyeje binmek isteyen tatilciler de metrelerce kuyruk oluşturdu.

BİLET FİYATLARI

Teleferik ücretleri ise tam bilet gidiş-dönüş 230 TL olurken, öğrenci bilet gidiş-dönüş ücretinin ise 115 lira olduğu kaydedildi.

Öte yandan Uludağ'da ilk defa kayak yapanlar ufak kazalar yaparken o anlar kamerlara yansıdı.