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Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı

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Küçükçekmece'de 2 Haziran salı günü bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan yürütülen soruşturmada çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina 2 Haziran tarihinde sabah saatlerinde bir anda çöktü.

Binanın çöküş anı saniye saniye kameralara yansıdı. Çöken binanın sahibi Murat Gençtürk hakkında karar verildi.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı - 1. Resim

1 KİŞİ CAN VERDİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada aralarında bina sahibi Hacı Murat Gençtürk’ün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı - 2. Resim

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUYLA YARGILANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk, savcılıkta verdiği ifadenin ardından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı.

Döner dükkanını 2021’de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı - 3. Resim

BİNA SAHİBİ TUTUKLANDI

Yapılan işlemlerin ardından Hacı Murat G. tutuklanırken, döner dükkanını 2021’de tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Binanın giriş katındaki dönerciyi 2021 yılında tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
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