Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 3 Haziran 2024 21:38 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 22:05 - Güncelleme:

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Küçükçekmece'de 2 Haziran salı günü bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan yürütülen soruşturmada çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.