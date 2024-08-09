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Liseli kızlar sokak ortasında saç baş kavga etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da lise öğrencisi kızlar yol ortasında tekme tokat kavga etti. Kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansırken E.A. feci şekilde darp edildi. 

Akran zorbalığı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre arkadaşları ile birlikte Çamlık mevkiine giden E.A., kız arkadaşları tarafından darp edildi.

Çevredekiler olaya engel olmaya çalışırken, kızların kavgası çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

GENÇ KIZI FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİLER

Kameraya yansıyan görüntülerde iddiaya göre kız arkadaşları E.A.'nın saçını başını yoldu.

İddiaya göre darp edilen ve tehdit edilen liseli kız E.A. ve ailesinin karakola giderek şikayetçi olacakları öğrenildi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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