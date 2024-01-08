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    Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu | Son depremler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İki gün önce 4 büyüklüğündeki depremle sallanan Malatya'da bugün de bir korkutan deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Pütürge olan depremin şiddeti 4.4 olarak kaydedildi. Yakın illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

    Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu | Son depremler
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Malatya'da saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge olan 4.4 büyüklüğündeki deprem 8.76 kilometre derinlikte gerçekleştiği.

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    Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu, derinliği ise 4.6 kilometre olarak ölçüldü.

    Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu | Son depremler

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    YAKIN İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

    Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken yakın illerde de hissedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şuan için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

    Yazıcı, artçı depremlerin devam ettiğini de belirterek özellikle ağır hasarlı yapılardan uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı.

    BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da depremle ilgili açıklama geldi. Ekiplerin sahaya yönlendirildiğini belirten Vali yerlikaya şunları kaydetti:

    "Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

    İKİ GÜN ÖNCE DE SALLANMIŞTI

    Malatya iki gün önce de sallanmıştı. Kentin Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kahramanmaraş'ta da dün 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.

    DepremMalatyaAfadKandilli
    Haberler > Güncel > Malatya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu | Son depremler
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