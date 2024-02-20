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    Meteoroloji duyurdu: Türkiye, şubatta baharı yaşayacak! Sıcaklıklar 23 dereceye dayanacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Meteoroloji duyurdu: Türkiye, şubatta baharı yaşayacak! Sıcaklıklar 23 dereceye dayanacak
    Hava Durumu, Meteoroloji, Haber

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun bugün yağışlı geçeceğini duyurdu. Yurdun batısında seyreden sıcak ve kurak hava ise hafta sonu yurt genelinde etkisini gösterecek. Sıcaklıkların hafta sonu Marmara ve Akdeniz'de 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğusunda bugün yağış etkili olacak.  Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusuna 'çığ' uyarısı yapan kurum, yurdun batısında ise kurak ve sıcak havanın devam edeceğini duyurdu. 

    Sıcaklıkların hafta sonu yurtta artışa geçeceğini bildiren MGM, Marmara ve Akdeniz'de sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkacağını aktardı. 

    MGM'nin tahmin raporuna göre, ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI

    Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde yer yer batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ 

    20 ŞUBAT SALI

    Meteoroloji duyurdu: Türkiye, şubatta baharı yaşayacak! Sıcaklıklar 23 dereceye dayanacak

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    Meteoroloji duyurdu: Türkiye, şubatta baharı yaşayacak! Sıcaklıklar 23 dereceye dayanacak

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    Meteoroloji duyurdu: Türkiye, şubatta baharı yaşayacak! Sıcaklıklar 23 dereceye dayanacak

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    Meteoroloji duyurdu: Türkiye, şubatta baharı yaşayacak! Sıcaklıklar 23 dereceye dayanacak

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
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