Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Megakentte beklenen kar yağışı pazartesi başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışsız havanın sona ereceği tarihi açıkladı. Değerlendirmelere göre bugün yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kar yağışına hasret kalan Marmara için ise pazartesi gününü işaret kurum, yağışların bugün Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da etkili olacağını hafta başında ise yurt genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu.

Kış, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı ile devam ederken batı illeri kuru ayazla mücadelesini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü karın geleceği tarihi açıkladı.

Önümüzdeki 24 saati değerlendiren kurumun tahmin raporuna göre, ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeybatı ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

27 OCAK CUMARTESİ

28 OCAK PAZAR

29 OCAK PAZARTESİ

30 OCAK SALI

31 OCAK ÇARŞAMBA