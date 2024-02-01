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    • Metroda bir bakan! Uraloğlu'yla yolculuk yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken Gayrettepe-Kağıthane metrosunu kullandı. Uraloğlu, kendisini görünce şaşıran vatandaşlarla sohbet etti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Metroda bir bakan! Uraloğlu&#039;yla yolculuk yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
    Ulaştırma Ve Alt Yapı Bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken Gayrettepe-Kağıthane metrosunu kullandı.

    YOLCULARLA SOHBET ETTİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosunun yolcuları arasında Bakan Uraloğlu da yer aldı. Uraloğlu'nun metroda sohbet ettiği yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    Metroda bir bakan! Uraloğlu'yla yolculuk yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

    GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKAYA İNDİ

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane güzergahının açılmasıyla, Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya indi. Gayrettepe-Kağıthane hattında, açıldığı ilk gün 1302, bugüne kadar ise 8 bin 113 yolcuya hizmet verildi. Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı güzergahındaki yolcu sayısı yüzde 13 arttı.

    Metroda bir bakan! Uraloğlu'yla yolculuk yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ulaştırma Ve Alt Yapı BakanlığıAbdulkadir Uraloğlu
    Haberler > Güncel > Metroda bir bakan! Uraloğlu'yla yolculuk yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
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