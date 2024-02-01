Metroda bir bakan! Uraloğlu'yla yolculuk yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken Gayrettepe-Kağıthane metrosunu kullandı. Uraloğlu, kendisini görünce şaşıran vatandaşlarla sohbet etti.

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Şubat 2024 14:46 - Güncelleme: 1 Şubat 2024 15:10 - Güncelleme:

Ulaştırma Ve Alt Yapı Bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu, Haber

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı