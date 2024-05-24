Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Güncel > Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den EFES-2024 denetlemesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den EFES-2024 denetlemesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler&#039;den EFES-2024 denetlemesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanı, Haber

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nın son detayları hakkında paylaşımda bulundu. 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek tatbikat için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler denetlemelerde bulundu.

Dünyanın anbean takip ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri İzmir'de gövde gösterisi yapacak. 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı için harekete geçildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den EFES-2024 denetlemesi - 1. Resim

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den EFES-2024 denetlemesi - 2. Resim

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetlemede Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den EFES-2024 denetlemesi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bursa'da feci kaza! Tofaş mezarları oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oslo'da gündem Türkiye! PKK ve FETÖ ile mücadele mesajı - GüncelDünya Türkiye'nin gücünün farkındaManisa T Tipi Cezaevinde sıcak saatler! Bir kişi kendini ateşe verdi - GüncelManisa T Tipi Cezaevinde korku dolu anlar!2041 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücü yine rahat durmadı - GüncelEhliyetine 2041'e kadar el konuldu, drift yaparken yakalandıAK Partili başkan yardımcısını kaza süsü vererek öldürmüşlerdi: Filmleri aratmayan cinayet planını anlattılar - GüncelKaza süsü verilen cinayette sanıklar hakim karşısındaİstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında yeni gelişme! 27 şüpheli daha tutuklandı - Güncelİstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında yeni gelişmeÇorum'da korkutan deprem - GüncelÇorum'da korkutan deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...