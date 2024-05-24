Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den EFES-2024 denetlemesi
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nın son detayları hakkında paylaşımda bulundu. 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek tatbikat için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler denetlemelerde bulundu.
Dünyanın anbean takip ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri İzmir'de gövde gösterisi yapacak. 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı için harekete geçildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetlemede Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi