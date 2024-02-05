Osmaniye'de yangın paniği: İki kat alev alev yandı

Osmaniye'de bir apartmanın 7. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Drone kamerası ile görüntülenen yangın bir saat sonra kontrol altına alındı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangının çıkış nedeni hakkında ekipler inceleme başlattı.

Osmaniye'de Alibeyli Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Apartmanın 7. katındaki dairede çıkan yangın, iddiaya göre evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Yangın anı ile pencereden çıkan yoğun dumanlar drone kamerası ile görüntülendi. Dairenin pencerelerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÖRT BİR YANDAN YANGINA MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokakları trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri hem merdivenli itfaiye aracından hem de daire kapısından içeriye girerek yangına müdahale etti.

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

112 Acil Yardım ekiplerinin hazır kıta beklediği yangında o an evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülebilirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.