Otobüs sürücüsü Kırıkkale'de polisin sınavı oldu! Ehliyetini neden vermek istemediği belli oldu

Kırıkkale'de trafik denetlemesi yapan emniyet ekipleri, bir otobüs sürücüsünün ehliyetini vermek istememesi üzerine zor anlar yaşadı. Yolcu otobüsü sürücüsünün ehliyetini neden vermek istemediği ise kısa süre içinde ortaya çıktı.

Kırıkkale'de, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförünün ehliyetine, 100 ceza puanını aştığı gerekçesiyle iki ay süreyle el konuldu. Şoför, ehliyeti vermemek için polise dakikalarca dil döktü.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarında görev yapan trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor.

43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hususi araçların yanı sıra otobüslerde de seyahat eden sürücü ve yolcuların kontrolleri yapılıyor.

Denetimler kapsamında, ehliyet ve ruhsat kontrolü başta olmak üzere, araçların muayene durumu, sigorta belgeleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi hususlar detaylı bir şekilde inceleniyor.

Ayrıca, alkollü araç kullanımı gibi trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlar üzerinde de hassasiyetle duruluyor.

OTOBÜSTE FAZLA YOLCU TESPİT EDİLDİ

Ankara'dan Tunceli'ye yolcu taşıyan Nesimi Ö. idaresindeki 62 AAJ 128 plakalı otobüs, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde, otobüste fazla yolcu taşındığı tespit edildi.

Şoföre, fazla yolcu taşımaktan 540 lira idari para cezası uygulandı. Toplam 100 ceza puanını dolduran şoförün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Ehliyeti alınan şoför, "Sen insan değilsin" diyerek trafik polisine tepki gösterdi. İşlemlerin ardından otobüs, yedek şoförle yola devam etti.