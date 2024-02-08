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    • Park kavgasında kan aktı: Oğlunu darp eden adamı katletti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Cinayet, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bir market sahibinin oğlu ile emlakçının oğlu arasında park kavgası çıktı. Kavga sonrası emlakçı, market sahibinin oğluna 'Sen mi dövdün oğlumu' diyerek ateş etti. Kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybederken katil zanlısı olay yerinde yakalandı. 

    Beyoğlu'nda araç parkı kavgası can aldı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında  Tophane’de meydana geldi. İddiaya göre emlakçılık yapan Celal K.‘nin (66) oğlu ile market sahibi Mehmet Şahin’in (50) oğlu arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma sonrası vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak olaydan yarım saat sonra Celal K., aracıyla marketin önüne geldi. Aracından inen Celal K., Mehmet Şahin’in oğluna “Sen mi dövdün benim oğlumu” dedikten sonra kafa attı.

    DEHŞET ANLARI KAMERADA

    Ortalığın bir anda karıştığı kavgada Şahin, oğlu ve yakınları Celal K.’ya saldırınca adam silahını çekti. Kurşun yağdıran Celal K., Şahin’i vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaraladı. Olayla bir ilgisi bulunmayan M.Ş.Ş. de bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği adam güçlükle zapt edilirken, dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Olayın ardından caddede devriye gezen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek, olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şahin’in evli ve 4 çocuk babası olduğu, çocuklarından birinin 5 yaşında olduğu öğrenildi.

    Emniyete götürülen Celal K.'nın suçunu itiraf ederek, araç parkı yüzünden oğluyla market sahibinin oğlunun kavga ettiğini ve bu sebeple kavga çıktığını, oğlunun darp edildiğini öğrenince markete gelip hesap sorduğunu ve çıkan kavgada silahla ateş açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi sonrasında “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılan Celal K., adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan Mehmet Şahin’in cenazesi, Piyalepaşa Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Cinayet
    Haberler > Güncel > Park kavgasında kan aktı: Oğlunu darp eden adamı katletti
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