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Şarja takılı robot süpürge bomba gibi patladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da tamir için bırakılan robot süpürge, şarjdayken bir anda alev aldı. Durumu fark eden elektronikçinin dışarı çıkarttığı süpürge bir anda bomba gibi patladı. Olayda kimse yara almadı.

Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bir müşterinin tamir için bıraktığı şarjlı robot süpürgeyi tamir eden Elektronikçi Orhan Çakıroğlu, ardından test etmek için cihazı şarja taktı.

DURUMU FARK EDİP DIŞARIYA ÇIKARDI

Şarjı dolan robot süpürge, bir anda alev alınca işyeri sahibi tarafından hemen dışarı çıkartıldı. Dışarda süpürgeyi inceleyen tamirci biranda yaşanan patlamayla neye uğradığını anlamadı. Yanmaya devam eden süpürge kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şarja takılı robot süpürge bomba gibi patladı - 1. Resim

Olay anını anlatan Orhan Çakıroğlu, “Müşterimizden gelen şarjlı robot süpürgemizin tamirini yaptıktan sonra olumsuz bir hadise yaşadık. Süpürgeyi test ettikten sonra şarja bıraktık. Yaklaşık yarım saat sonra şarjı dolduktan sonra makine bir anda alev alıp yanmaya başladı. Hemen müdahale edip dışarıya attık. İçindeki pilleri yerinden çıkarttık ancak fayda etmedi, patlamaya devam etti” dedi.

Şarjlı ürünlerinin evde şarja takıldıktan sonra bırakıp gidilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Çakıroğlu, “Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını, biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Allah korudu, işyerimizde yangına da sebebiyet verebilirdi. Gece olsaydı daha kötü olurdu, ucuz atlattık” dedi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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