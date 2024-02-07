Sel önüne kattığı her şeyi götürdü: 4 yıl sonra aynı yer aynı manzara

Artvin'de iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış Borçka ilçesinde sele neden oldu. Camide sele yakalanan cemaat canını zor kurtardı. Olay sırasında bir kişi kalp krizi geçirirken o anları anlatan bir vatandaş, selin dakikalar içinde geldiğini söyleyip "Hoca duayı kesti, kapıya çıktık, diz boyunu geçmişti. Ama kadınlar ve yaşlılar geçemedi. Ben yukarıya çıkıp cemaate haber verene kadar sel gelmişti zaten" ifadelerini kullandı. 4 yıl önce de benzer bir sel olduğunu hatırlatan bölge sakinleri "Bildiğimiz akan dere kara yollarından geldi" dedi.

Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı verdiği Doğu Karadeniz sele teslim oldu. Artvin de iki gündür aralıksız yağan yağmurun etkisinde. Borçka ilçesinde de dün sağanak nedeniyle zor anlar yaşandı.

İlçede derelerin de taşmasıyla ev ve iş yerleri sular altında kalırken, yollar göle döndü. Küçükköy Mahallesi'ndeki Kaleiçi Camii’nde Hopa-Borçka karayolundan gelen sular nedeniyle cemaat mahsur kaldı. Suyun şiddetli şekilde geldiğini gören camideki 2 kadın panik yaparak fenalaştı.

Hopa-Borçka kara yolu başta olmak üzere birçok köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken 10’un üzerinde araç da sel sularından dolayı zarar gördü. Gece geç saatlerde yaşanan heyelanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

FELAKET 4 YIL ÖNCEKİNDEN DAHA BÜYÜK

Borçka ilçesinde meydana gelen sel akıllara 2019 yılında yaşanan sel ve taşkınları getirdi. Kaleiçi Camii o gün de bugün olduğu gibi sular altında kalmıştı. Heyelanın önüne geçebilmek için caminin önündeki derede ıslah çalışmaları yapılsa da bu kez heyelan dereden değil Hopa-Borçka kara yolu üzerinden camiyi buldu.

4 yıl önce yaşanan seli hatırlatan bölge esnaflarından Yaşar Özdemir, bu kez heyelanın 4 yıl öncekine oranla daha büyük olduğuna dikkat çekerek, “Aşırı yağışlar nedeniyle iş yerlerimiz, müşterilerin, cemaatin arabaları sular altında kaldı. Ben marangozum, iş yerinde hiçbir şeyim kalmadı. Ne yapalım, canımızı kurtardık. Tam kandil saatindeydi ve camideydik. Dağ koptu dereyi kapattı, bu sefer dere kara yolundan bizi bastı. Artık devletimize sığındık, yapacak bir şey yok. Yıllardır yaşıyoruz. 4 yıl önce yine yaşadık. 4 yıl önceki seldense bu daha büyüktü. Bildiğimiz akan dere kara yollarından geldi. Biz canımızı zor kurtardık. Kimi camiye sığındı, ben belime kadar suyla anca kurtuldum” ifadelerini kullandı.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR ÇIKAMADI

O sırada camide olan ve yengesinin kalp krizi geçirdiğini ifade eden Ahmet Çakır, korku dolu anları anlattı. Suyun gelişini hemen cami imamına söylediklerini ve o esnada vatandaşların panik yapmaya başladığını kaydeden Çakır, “Dün herkesin bildiği gibi kandil programı vardı. Yatsı namazımızı kıldık, hocamız duaya başlamıştı ki oğlum geldi 'Baba su taşmış' dedi. Hoca duayı kesti, kapıya çıktık, diz boyunu geçmişti. Ama kadınlar ve yaşlılar geçemedi. Hatta kız çocukları içeride büyük panik yaşadı. Yengem korkudan kalp krizi geçirdi” dedi.

SEL DAKİKALAR İÇİNDE GELDİ

Cemaate haber vermek için camiye çıktığı esnada suyun daha da yükseldiğini ve cemaatin camide mahsur kaldığını dile getiren Mustafa Çakır ise, "Sel geldiğinde bende burada mevlit sonrası verilecek ikramlıkları hazırlıyordum, onları dağıtacaktım. Dayımı gördüm, bir anda koşarak geldi ve bana 'İçeriye haber ver, sel geliyor herkes çıksın camiden' dedi.

Ben yukarıya çıkıp cemaate haber verene kadar sel gelmişti zaten. Arabamız da caminin önündeydi. Onu kurtarmaya çalışacaktım ancak suyu görünce vazgeçtim, çünkü su çok yükselmişti. Biz camimizin arka tarafından çıkarak kurtulduk. Cemaat ise camide kaldı. Cemaat sonrasında bölgeye gelen iş makinesinin kepçesi ile tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, camide kalp krizi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.