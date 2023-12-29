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Seyir halindeki metrobüste panik! Bir anda dumanlar yükseldi
İstanbul'da Zincirlikuyu yönüne doğru seyir halinde olan bir metrobüsün tekerleklerinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Metrobüs içindeki yolcular Haramidere durağında tahliye edildi.
Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüsün Haramidere durağına geldiği sırada tekerleklerinden dumanlar yükseldi. Durakta yolcuları tahliye edilen metrobüs, arızalandığı anlaşılınca durağın yakınında bulunan boş alana alındı.
Durakta, bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.
Bu sırada durağa yeni giriş yapan başka bir metrobüsün tekerleklerinden de dumanlar yükseldiği görüldü. Duraktan yolcu alan bu metrobüs ise seferine devam etti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı