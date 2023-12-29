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    Seyir halindeki metrobüste panik! Bir anda dumanlar yükseldi

    İstanbul'da Zincirlikuyu yönüne doğru seyir halinde olan bir metrobüsün tekerleklerinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Metrobüs içindeki yolcular Haramidere durağında tahliye edildi.

    Seyir halindeki metrobüste panik! Bir anda dumanlar yükseldi
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüsün Haramidere durağına geldiği sırada tekerleklerinden dumanlar yükseldi. Durakta yolcuları tahliye edilen metrobüs, arızalandığı anlaşılınca durağın yakınında bulunan boş alana alındı.

    Durakta, bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

    Seyir halindeki metrobüste panik! Bir anda dumanlar yükseldi

    Bu sırada durağa yeni giriş yapan başka bir metrobüsün tekerleklerinden de dumanlar yükseldiği görüldü. Duraktan yolcu alan bu metrobüs ise seferine devam etti.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    IstanbulMetrobüs
    Haberler > Güncel > Seyir halindeki metrobüste panik! Bir anda dumanlar yükseldi
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