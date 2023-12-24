24 Aralık 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:25

Aralık ayı itibariyle soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Milyonlarca İstanbullu ise ‘Yılbaşında kar yağacak mı?’ sorusunu araştırmaya başladı. Hava durumu tahminleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni bir uyarı geldi. Uzman isim herkesin merak ettiği soruyu cevapladı.

YILBAŞINDA İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Orhan Şen, yılbaşında İstanbul’a kar yağmayacağını ifade etti.

UZMAN İSİM NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLADI

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yıl başında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok. Sadece İstanbul değil Türkiye’de de kar yok. Yağmur bile yok. Sıcaklıklarda ortalamanın 3-4 derece üzerinde olacak. Daha 1 hafta var umarım değişir. Şimdi görünen böyle. Tatilinizi tekrar gözden geçirin."

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Kırklareli, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.