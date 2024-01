Yarıyıl tatili beklenen etkiyi vermedi! Turizmde işler kesat, umut yeni sezonda

21 Ocak 2024 14:26 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 14:36

Okulların yarıyıl tatiline girmesi, turizm sektöründe beklenen etkiyi vermedi. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler yarıyıl tatilinin çok hafif bir hareketlilik getirdiğini ancak yeterli olmadığını söyledi.

Marmaris Siteler Mahallesi'nde 12 ay açık ve termal havuzu olan bir otelin Genel Müdürü Cihan Baykara, eskiden Marmaris'te sezonun ekim sonu kasımın ilk haftasında bittiğini hatırlattı.

'TÜM BÖLGELERİ DEĞERLENDİRMEK LAZIM'

"Dalaman Havaalanı'ndaki yabancı uçaklar yaklaşık Kasım'ın 20'sine kadar devam etti" diyen Baykara, şu ifadeleri kullandı:

"Kasımın 20'si sonrası süreçte de biz kendi adımıza en azından yılbaşında yaptığımız programla beraber Kasım ve Aralık aylarında yüksek sezon kadar dolu olmasa da termal turizmle bir kış turizmi yapabilir hale geldik. Yeni turizm sezonu önümüzdeki yıl 13 Mart'ta açılacak. Geçen yıl 18 Mart'ta açılmıştı. Dolayısıyla 9 aylık tabana yayılmış noktadayız. İnşallah bunu, bundan sonraki süreçlerde daha da tabana yayarak 10 ay ve üzerine çıkarma gibi bir hedefimiz var. Bunu sadece Marmaris olarak değerlendirmemek lazım. Tabi Marmaris, Antalya gibi bölgelerde yani kışın turizme tesislerin açık olduğu tüm bölgeleri değerlendirmek lazım."

Marmaris'in kış aylarında da tercih edilmeye başlandığını vurgulayan Baykara; "Özellikle iklim değişiklikleri yani kayak merkezlerinde son 2-3 yıldır karın çok geç yağması ile birlikte özellikle sömestr döneminde bu bölgelerde ek rezervasyon artışları var. Şu anda biz önümüzdeki hafta itibariyle ara tatilin ilk haftası itibariyle 400'e yakın misafir ağırlayacağız. Ara tatil sonuna kadar. Bunu geçen yıllara göre değerlendirdiğimiz de her yıl artarak giden bir misafir sayısına ve oda doluluğuna ulaşmış noktadayız" şeklinde konuştu.

'YENİ SEZONDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLACAK'

Önümüzde turizm sezonunda Türkiye'ye gelen yolcu sayısında yüzde 15'e yakın bir artış beklediklerini ifade eden Turizmci Cihan Baykara, yaklaşan yaz sezonu için değerlendirmelerde bulunarak "Bu sene İngiltere'den Dalaman Havaalanı'na gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 14 ila 16 arasında bir artış söz konusu. Geçen yıl bugüne göre göre değerlendirdiğimizde de otellerimizde gelen rezervasyonlarda da yaklaşık bu seviye ve bu seviyenin üstünde artış var. İnşallah ekstrem bir durumla karşı karşıya kalmaz isek diğer pazarlarda aynı şekilde rezervasyon hem uçuş artışı hem de yüzde 10-15 seviyesinde bir artış planlaması yapıldığını ön görüyoruz. İç pazardaki daha önce almış olduğumuz misafiri de alabilirsek, 2023 yılına istinaden 2024 sezonunda hem Marmaris'e hem de Türkiye'ye gelen yolcu sayısında yaklaşık yüzde 15 gibi bir artış olabilir. Şuanda erken rezervasyon süreci devam ediyor" dedi.

ERKEN REZERVASYON UYARISI

Tatil öncesinde erken rezervasyonun çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Baykara; "Erken rezervasyon hem indirim oranı açısından hem de taksitlendirme açısından çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Misafirlerimiz ne kadar erken rezervasyon yaptırırsa hem ucuz ödüyor hem de taksitlendirme sayısı daha fazla oluyor" diyerek herkesin erken rezervasyon fırsatlarından yararlanması çağrısında bulundu.

'SÖMESTRDA HAREKETLİLİK YOK'

12 ay açık beş yıldızlı bir otelin işletmecisi turizmci Ümit Kızıl ise Marmaris’in her yönüyle yeni sezona hazır olduğunu belirterek, sömestr tatilinde çok hareketlilik olmadığını söyledi. Kızıl, yerli misafirlerin genelde Akdeniz bölgesini tercih ettiklerini ifade ederek "Akdeniz daha fazla rağbet görüyor diye düşünüyorum Marmaris biraz daha bu konuda geride kaldı gibi görünüyor. Esasında her şeyiyle hazır tabii ki tesislerimiz. Çok fazla açık bir tesisimiz yok belki ama yani bir hareketlilik olursa tüm tesislerimiz de açacaktır mutlaka. Ama Antalya bölgesi o yönden biraz daha şanslı" dedi.



Turizmci Ümit Kızıl turizm sürecinin uzaması adına yerel yönetimlerin ve turizm otoritelerinin tanıtımlara biraz daha ağırlık vermesi gerektiğini belirterek "Marmaris'te tabii ki yapılması gereken çok şey var. Belki kültür turizmi olacak, festivaller gibi kongre turizmi gibi bir şeyler olması gerekiyor ki Marmaris'i biraz daha hareketlendirmek adına. Şu an için aktif değil ama aktif olursa tabii ki mutlaka etki edecektir. Çünkü güneş var, çok güzel bir hava var. 22 derece hava var. Yani tatil için çok müsait. Sahiller çok güzel. Havanın güzelliğinden dolayı denize bile girebilecek bir yer oluşuyor. Tabii ki bunun için biraz daha yurt içindeki tanıtımlarda biraz daha aktif olmak gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.