Zonguldak'ta kan donduran olay! 'Sakın yukarıya çıkma' notu bırakmıştı, cesedi bulundu

16 Aralık 2023 18:06 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 18:07

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu. Ardında bıraktığı notta yazanlar ise akıllarda soru işareti bıraktı. Korkunç olay, Tulumbacılar Mahallesi Cıbır Ali Sokak üzerinde bir iş yerinde yaşandı. İş yeri sahibi Oktay Ç., üç katlı iş yerinin orta katına bir not bırakarak en üst kata çıktı. İşe gelen çalışanlar bulduğu not karşısında şaşkına döndü.

"SAKIN YUKARI ÇIKMA, AHMET'E HABER VER"

Oktay Ç.'nin bıraktığı notta "Kendine iyi bak. Sakın yukarıya çıkma. Bu notu gördüğünde Ahmet’e haber ver" yazıyordu. Paniğe kapılan çalışanlar üst kata çıkmadan dışarı çıkıp durumu bölgedeki esnafa anlattı. Daha sonra iş merkezine gelenler en üst kata çıktıklarında Oktay Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

KENDİNİ İPLE ASTI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, Oktay Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre adam tavana asılı halde bulundu. Esnafın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

HABERİ ALAN ACILI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İş yeri sahibinin ailesi acı haberi aldığı gibi olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.