Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan bir büfede muavinlik yaptığı iddia edilen şahıs, yanında getirdiği 20 bin lirayla iddia oynamaya başladıktan sonra parası bitince büfe sahibiyle arkadaş olduğunu söyleyerek çalışanı kandırıp "Sen kuponları yap, ben sabah bırakacağım" diyerek sabaha kadar veresiye oyun oynamaya devam etti. Gece boyunca büfe çalışanıyla birlikte maç izleyip sevinç ve hüzün yaşayan, hatta kazandığı anlarda çalışana içecek ısmarlayan şüpheli, sabaha karşı oynanan kuponların toplamı 153 bin liraya ulaşıp sistem kotası dolunca büfeye müşteri gelmesini fırsat bilerek ortadan kayboldu. İşletme yöneticisi Ali Canbaz şahsın rahatlığına inanamadıklarını belirtirken, sabaha kadar beraber maç izleyip sonunda üzülen taraf olduğunu ifade eden büfe çalışanı Emre Susmaz ve işletme sahibi, şüphelinin rahat tavırlarının kaydedildiği güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte karakola giderek şikayetçi oldu.

