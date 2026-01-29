Kaydet

İzmir’in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi’nde yaşayan Necdet Tarım, yerel balık mezadından satın aldığı tepegöz cinsi balığı temizlerken beklemediği bir durumla karşılaştı. Satın alındıktan yaklaşık 5 saat sonra iç organları tamamen alınan ve yıkanan balık, mutfak tezgahında dakikalarca çırpınmaya devam etti. Kas refleksleri nedeniyle tencerede kaynarken dahi hareketlerini sürdüren balığın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşadığı bu sıra dışı olay karşısında büyük bir şaşkınlık ve tereddüt yaşayan Tarım, hazırladığı balık çorbasını tüketemedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası