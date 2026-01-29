5 saat sonra temizledi, balık elinden fırladı! Balığın mutfaktaki ilginç anları
İzmir’in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi’nde yaşayan Necdet Tarım, yerel balık mezadından satın aldığı tepegöz cinsi balığı temizlerken beklemediği bir durumla karşılaştı. Satın alındıktan yaklaşık 5 saat sonra iç organları tamamen alınan ve yıkanan balık, mutfak tezgahında dakikalarca çırpınmaya devam etti. Kas refleksleri nedeniyle tencerede kaynarken dahi hareketlerini sürdüren balığın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşadığı bu sıra dışı olay karşısında büyük bir şaşkınlık ve tereddüt yaşayan Tarım, hazırladığı balık çorbasını tüketemedi.
