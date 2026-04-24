ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Enid kentinde yaklaşık 40 dakika boyunca etkili olan hortum; binaların çatılarını uçurup ağaçları ve elektrik hatlarını devirerek geniş çaplı hasara yol açtı. Can kaybının yaşanmadığı felakette 10 kişi yaralanırken, hasar meydana gelen Vance Hava Kuvvetleri Üssü de kapatıldı. Üssün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden onarım çalışmaları nedeniyle üssün ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı belirtilerek, sadece kritik operasyonlar ile altyapı onarımı için gerekli personelin göreve gelmesi, diğer tüm personelin ise evde kalması istendi.

