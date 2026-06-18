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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar günlük hayatı durma noktasına getirirken, kent merkezindeki bir termometrenin sıcağa dayanamayarak bozulması dikkat çekti. Atatürk Parkı'nda bulunan ve 39 dereceyi gösterdikten sonra arızalanan cihaz sıcağın geldiği boyutu gözler önüne sererken; bunaltıcı havadan korunmak için gölgelik alanlara sığınan vatandaşlar, termometrenin bile bu duruma dayanamadığını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

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