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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, şehre dışarıdan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik ekiplerinin filmleri aratmayan sıkı takibi sonucu 2 zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve depo olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda toplam 34 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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